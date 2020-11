Roma: Campidoglio, da tribunale sequestro area tra via Foro Italico e Foce Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo dell'area che si estende tra via del Foro Italico e via Foce dell'Aniene con l'obiettivo di assicurarne la bonifica. In quest'ottica il provvedimento consegna all'amministrazione strumenti giuridici e piena operatività nelle attività di controllo e sorveglianza dell'area, consentendo di mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela della salute pubblica. L'amministrazione è quindi autorizzata dal tribunale a intraprendere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la rimozione dei rifiuti, la bonifica dei luoghi e la messa in sicurezza igienico sanitaria dell'area. Si tratta dell'area interessata, lo scorso 8 agosto, da un incendio che coinvolse alcune abitazioni realizzate abusivamente e un autodemolitore. Questa mattina sono state effettuate le operazioni di delimitazione e perimetrazione dell'area, propedeutiche agli interventi di bonifica (Com)