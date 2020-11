Covid: Spirlì, il governo latita ma la Regione Calabria si assume responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo continua a latitare e la Regione si sta assumendo delle grosse responsabilità. Ma una cosa è certa: non lasceremo soli i Calabresi".È quanto ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che questa mattina, assieme al colonnello medico Alfonso Zizza, ha visitato la tensostruttura Drive through-Difesa (Dtd), allestita nell’area antistante la funicolare di Catanzaro Sala dal secondo reggimento Aves Sirio, al comando del colonnello Fabio Bianchi. Spirlì ha spiegato: "Questa è la prima tenda che l’Esercito monta nel territorio calabrese per la raccolta dei tamponi. L’operazione si chiama “Igea” e nasce in seguito a un protocollo che abbiamo siglato tre settimane fa con il colonnello Zizza, responsabile di questa operazione sul nostro territorio". E quindi ha concluso: "Noi dobbiamo grande rispetto alle istituzioni e invito i cittadini calabresi ad averlo anche per il governo, la Regione e i Comuni, perché la nostra interlocuzione costante sta comunque portando i suoi frutti. Laddove il governo continua a latitare, la Regione si sta assumendo delle grosse responsabilità che, in linea di massima, non avrebbe dovuto esercitare. Non lasceremo soli i calabresi: in questo momento le responsabilità le stiamo condividendo. Anzi, oserei dire che ce le stiamo assumendo da soli". (Ren)