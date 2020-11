Ungheria: Coalizione democratica (Dk) chiede dimissioni del ministro per le Risorse umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito ungherese di opposizione Coalizione democratica (Dk) ha chiesto le dimissioni del ministro per le Risorse umane, Miklos Kasler. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". La richiesta è stata fatta perché ieri il ministro dell'Interno è stato messo a capo del neonato Direttorato generale ospedaliero e questo ha lasciato Kasler virtualmente senza competenze, ovvero lo ha reso "un ministro responsabile della Sanità soltanto nominalmente", come ha dichiarato Zoltan Varga, deputato di Dk. I ministri non possono rimanere in carica e godere "della posizione, del salario e dei vantaggi che ne derivano" dopo essere stati privati delle loro attribuzioni perché non hanno soddisfatto le loro responsabilità, ha affermato Varga. "In nessun altro Paese al mondo gli ospedali sono sotto l'egida del ministro dell'Interno durante una pandemia, anziché il ministro della Sanità", ha proseguito. (Vap)