Speciale difesa: Germania, militari gay discriminati verranno riabilitati e risarciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari tedeschi discriminati perché omosessuali verranno riabilitati e riceveranno un risarcimento simbolico in denaro. È quanto deciso dal governo federale, nel progetto di legge con cui vengono rovesciate le sentenze di condanna emesse dai tribunali militari per i rapporti omosessuali consensuali tra personale delle Forze armate (Bundeswehr). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ogni condannato riceverà un risarcimento da tremila euro. Sono idonei a ottenere la compensazione i radiati, i non promossi e quanti sono stati privati delle proprie responsabilità a causa del loro orientamento sessuale. La decisione si applica sia ai militari della Bundeswehr sia a quanti prestarono servizio nell'Armata popolare nazionale della Repubblica democratica tedesca. Secondo il ministero della Difesa, saranno circa mille le domande di risarcimento. Il progetto di legge del governo federale passa ora al voto del Bundestag. In Germania, l'omosessualità era in passato classificata come reato in base all'articolo 175 del Codice penale. I militari gay dovevano aspettarsi di essere degradati o radiati. Successivamente, venne concesso agli omosessuali di rimanere nelle Forze armate, seppur privati di compiti di responsabilità. L'omosessualità venne depenalizzata nel 1969, ma nella Bundeswehr si continuò a praticare la discriminazione istituzionale degli omosessuali, abolita soltanto il 3 luglio 2000. (Geb)