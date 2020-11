Speciale difesa: Guerini, "Irini e Sea Guardian importanti per stabilità Mediterraneo e pace in Libia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione aeronavale europea Irini può "giocare un ruolo importante per la stabilità del Mediterraneo e nel processo di pace e stabilizzazione della Libia" attraverso "una sempre maggiore cooperazione con l’operazione Nato Sea Guardian". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo aver incontrato a Palma de Maiorca la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles Fernandez, nell’ambito del vertice intergovernativo Italia Spagna. "Questo vertice in presenza, è un'evidente testimonianza della solidità dei rapporti tra Italia e Spagna. Un legame speciale al quale le Difese spagnola ed italiana contribuiscono da sempre in maniera sostanziale", ha detto Guerini, citato in un comunicato stampa della Difesa. Tra i temi in agenda, prosegue la nota, l’emergenza sanitaria Covid-19, l’impegno nelle missioni internazionali, fianco sud della Nato e cooperazione industriale. “Italia e Spagna sono accomunate dalla professionalità e dall’impegno che i nostri militari dimostrano quotidianamente nei principali teatri di crisi e mai come oggi, questo condiviso set di valori, appare fondamentale anche nell’affrontare efficacemente l’emergenza sanitaria Covid-19”, ha detto Guerini. Spazio anche al tema dell’impegno delle Forze armate nella gestione della pandemia, con focus sulla sanità militare quale settore in cui la Difesa Europea può ulteriormente svilupparsi: “l’Italia è favorevole a valutare proposte che possano migliorare le capacità di supporto reciproco tra Stati membri per migliorare le reciproche competenze e conferire loro maggiore efficacia” ha dichiarato Guerini. (Com)