Speciale difesa: ministro Difesa libico Namroush, programmi di addestramento continuano

- Il ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha confermato che i programmi di ribilitazione, sviluppo e modernizzazione delle forze armate del Gna proseguiranno senza interruzioni. Il ministro della Difesa libico, Salah al Din al Namroush e il capo di stato maggiore del Gna, generale Mohamed al Haddad, hanno visitato il Complesso industriale (Sabaia 47) affiliato all'Organizzazione per l'industrializzazione militare e l’Ali Askar Hospital nella zona di Sabi'a. Il ministero ha dichiarato che questa visita è avvenuta nel quadro del follow-up dei passi intrapresi per attuare il piano per rinnovare, sviluppare, modernizzare e riabilitare le forze del Gna, le loro agenzie e dipartimenti. I media libici vicini al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), sostengono che le forze del Gna stanno effettuando attività di addestramento supervisionate da ufficiali della Turchia. (Lit)