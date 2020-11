Speciale difesa: Nigeria, 102 persone uccise nelle proteste EndSars contro la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno 102 morti, di cui 37 agenti di polizia, il bilancio ufficiale delle proteste ribattezzate EndSars (dal nome della contestata unità di polizia) scoppiate il mese scorso in diverse città della Nigeria. Lo ha reso noto l'ispettore generale della polizia, Mohammed Adamu, che ha fornito il nuovo bilancio in un incontro con i governatori e i leader regionali di alcuni Stati della Nigeria meridionale a Port Harcourt. Negli scontri, ha inoltre aggiunto Adamu citato dalla stampa nigeriana, sono inoltre rimaste gravemente ferite 196 persone. Non è chiaro se il bilancio includa anche le vittime del massacro avvenuto nel sobborgo di Lekki, a Lagos, dove secondo ong ed attivisti le forze di sicurezza avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti disarmati. L’accusa, rivolta per prima da Amnesty International, non è stata finora confermata dal governo. Le stime precedenti fornite dal governo parlavano di 69 morti, tra cui 51 civili. (Res)