De Micheli: “Dobbiamo avere capacità di spesa per rafforzare l’economia del mare”

- Più siamo capaci di spendere, “più siamo capaci di rafforzare le prospettive per l’economia del mare", ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo in videocollegamento all'assemblea annuale di Assarmatori. "L'economia del mare è molto matura in termini di progettualità - ha spiegato la ministra - abbiamo distribuito 11,5 miliardi di risorse agli Enti locali e alle Autorità portuali". Al di là delle misure emergenziali per sostenere il settore, "abbiamo già inviato al governo il cronoprogramma delle risorse per l'economia del mare, ragionando in termini di prospettiva per rafforzare tutto comparto. Abbiamo già in mano gli strumenti per far calare a terra la maggior parte delle risorse in questi tre anni”, ha aggiunto la titolare del Mit, che ha sottolineato come "abbiamo di fronte tre mesi in cui si completa il processo di approvazione delle nostre proposte dal governo e anche in Europa e tre anni per la messa a terra" delle risorse".(Rin)