Lavoro: Roma metropolitana in protesta in Campidoglio che assicura "pagheremo salari"

- Questa mattina, in piazza del Campidoglio a Roma, si è tenuta una manifestazione organizzata da Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil del Lazio, con i lavoratori di Roma Metropolitane, per "rivendicare il diritto a ricevere un salario per il lavoro prestato". "Siamo qui per lamentare la mancanza di interesse da parte dell'amministrazione capitolina, nella risoluzione dei problemi di Roma metropolitane. Problemi atavici", ha detto Irene Simoncelli di Rsa Uiltrasporti. "La società è stata messa in liquidazione a ottobre dello scorso anno, liquidazione controllata. Nel giro di un anno, dopo che è arrivata una squadra di consulenti a supporto del liquidatore, l'unica cosa che questa società è riuscita ad ottenere è stata l'approvazione del bilancio 2015 che si è chiuso a zero grazie all'attivazione della riserva straordinaria" ha spiegato. (segue) (Rer)