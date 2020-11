Lavoro: Roma metropolitana in protesta in Campidoglio che assicura "pagheremo salari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato ieri con il liquidatore straordinario Andrea Mazzotto, ci ha detto che sono in via di ulteriori approvazioni dei bilanci del 2016- 17-18, il contratto e il piano industriale o piano di risanamento. Purtroppo ci ha confermato che questo piano di risanamento continente 29 esuberi su un comparto di 140 dipendenti. Il liquidatore ha trovato 29 esuberi che sono stati comunicati il 30 settembre alla Regione Lazio, e noi sindacati lo abbiamo saputo per vie traverse. Ventinove persone che non vengono mai chiamate lavoratori e persone, ma sempre ridondanze, esuberi, eccedenze - ha sottolineato la sindacalista -. Su un comparto di 24.000 dipendenti che occupato il comparto partecipate del comune di Roma, pensare che 29 lavoratori possano essere dichiarati esuberi, ci sembra veramente utopico, però è così", ha concluso Simoncelli. (segue) (Rer)