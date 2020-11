Lavoro: Roma metropolitana in protesta in Campidoglio che assicura "pagheremo salari" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che i sindacati chiedono al comune è "l'approvazione dei bilanci, del piano industriale, in modo tale da potere uscire dalla liquidazione, perché purtroppo è sempre più vicino lo spettro del fallimento - ha continuato Simoncelli di Uiltrasporti -. Il fallimento di una società partecipata comporta, in base a quanto dice il testo unico delle società partecipate, che per cinque anni l'ente locale (in questo caso il comune di Roma), si potrà avvalere del supporto di una società che tratti questa materia. Andranno a morire tutte le attività, quelle poche in essere, relative alla progettazione delle metropolitane, si bloccheranno i cantieri della metro C, non verranno fatti più gli ammodernamenti di linea A e linea B", ha aggiunto. "Il fallimento di Roma metropolitane si ripercuoterà sulle casse del Campidoglio perché purtroppo l'assessore Lemmetti si ostina a dire che le sentenze esecutive che condannano Roma metropolitane al pagamento dei contenziosi attivati dalle società che svolgono i lavori della linea c, ad esempio, dovrebbe pagarle Roma metropolitane o quanto meno bisogna trovare il colpevole. Ma la legge non dice questo. L'ente locale è proprietario della partecipata, si occupa di pagare quei contenziosi, dopo di che se l'ente locale reputa necessario trovare chi è il colpevole se ne occuperà dopo, ma tu intanto sani la tua partecipata", ha concluso Irene Simoncelli. (segue) (Rer)