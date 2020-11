Lavoro: Roma metropolitana in protesta in Campidoglio che assicura "pagheremo salari" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati si sono poi incontrati durante la mattinata con Franco Giampaoletti, direttore generale di Roma Capitale. Natale Di Cola, Cgil funzione pubblica Roma Lazio, ha spiegato che "la cosa sulla quale stanno lavorando, e la più importante, è quella di accelerare i pagamenti. Loro dicono che dovrebbero garantire lo stipendio di dicembre e la tredicesima, chiaramente tutto in ritardo perché lo stipendio oggi non è in pagamento. Dicono che lo stipendio sarà pieno, ma non ce l'hanno certificato. Il vero nodo - ha sottolineato Di Cola - è che hanno riconfermato che la scadenza del contratto di servizi che è quello che noi abbiamo posto, loro puntano a rispettarla e a farne uno nuovo e quindi a rimettere la società sul piede di lavoro. La preoccupazione vera su cui abbiamo insistito e su cui dobbiamo continuare - ha aggiunto - è quella degli esuberi perché, a domanda esplicita, se tutto va bene che al 31 di dicembre la società non è fallita ma rimessa in sesto, la nuova Roma Metropolitane prevede 29 esuberi. Abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo per capire la questione esuberi, e ci devono far vedere il piano e convincerci del perché di sono questi 29 esuberi", ha concluso. (Rer)