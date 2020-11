Farnesina: Belloni, diplomazia scientifica segua con attenzione contesti multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuale Conferenza degli addetti scientifici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in corso oggi in formato digitale, è “l’occasione per ribadire l’importanza della diplomazia scientifica”, di cui ormai “si comincia a parlare con regolarità” perché ci si rende conto dell’interdipendenza di un mondo globalizzato. Lo ha detto l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, segretaria generale della Farnesina, nell’apertura dell’evento, dedicata agli interventi istituzionali. Belloni ha espresso soddisfazione per l’organizzazione dell’appuntamento nonostante le difficoltà di quest’anno, dovute alle pandemia di coronavirus, e ha ricordato che “tutti quelli che lavorano per questa Casa hanno un enorme valore aggiunto, di essere nelle varie parti del mondo”. “La Conferenza non si esaurisce con l’incontro di oggi”, ha aggiunto, elencando una serie di iniziative, come le “stanze virtuali” tra addetti scientifici e imprese e gli eventi di approfondimento nell’ambito di Horizon Europe e di altri strumenti dell’Ue. (segue) (Res)