Farnesina: Belloni, diplomazia scientifica segua con attenzione contesti multilaterali (3)

- La Conferenza è stata introdotta dal direttore generale per la promozione del Sistema Paese del ministero degli Esteri, Lorenzo Angeloni, e aperta da un messaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sono intervenuti anche il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, e la ministra dell’Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, Paola Pisano. La sessione mattutina, appena conclusa, è stata animata da un panel composto da Ilaria Capua, direttrice del Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, dal colonnello e astronauta Luca Parmitano, da Antonio Guarino, presidente dell’Association of Italian Scientists Uk (Asiuk), da Angelo Fontana, vicepresidente senior di Avio Spa, dal fisico Carlo Rovelli, dalla biologa Barbara Gallavotti, consigliera scientifica del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e dal conduttore televisivo Federico Taddia nel ruolo di moderatore. (Res)