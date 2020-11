Inps: Osservatorio stanieri, nel 2019 oltre 3,3 milioni i lavoratori attivi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta l’Inps pubblica un osservatorio sugli stranieri distinti tra non comunitari, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, e comunitari se nati in un Paese estero dell’Ue. Lo riferisce una nota dell'Inps. Nell’anno 2019 sono 3.816.354 i cittadini stranieri, comunitari e non, rilevati nella banca dati dell’Inps, di cui 3.304.583 (86,6 per cento) sono lavoratori attivi, 252.276 (6,6 per cento) pensionati e 259.495 (6,8 per cento) percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Il 67,7 per cento, pari a 2.583.886 stranieri, proviene da Paesi extra UE, 305.875 (8,0 per cento) da Paesi Ue 15 e 926.593 (24,3 per cento) da altri Paesi Ue. L’analisi dei dati per Paese di provenienza rileva, in proporzione, la presenza di 756.217 Romeni, che rappresentano il 19,8 per cento di tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia; seguono Albanesi (343.923, 9,0 per cento), Marocchini (286.835, 7,5 per cento), Cinesi (217.945, 5,7 per cento), Ucraini (175.997, 4,6 per cento) e Filippini (124.411, 3,3 per cento). (segue) (Com)