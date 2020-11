Inps: Osservatorio stanieri, nel 2019 oltre 3,3 milioni i lavoratori attivi in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cittadini stranieri prevale il genere maschile (55,2 per cento), soprattutto tra pakistani (95,2 per cento), bengalesi (94,4 per cento), egiziani (93,2 per cento), senegalesi (85,9 per cento) e indiani (82,6 per cento). Le donne prevalgono invece tra i cittadini provenienti da Ucraina (81,1 per cento), Moldova (68,1 per cento), Perù (60,2 per cento) e Filippine (58,2 per cento). Per quanto riguarda l’età i non comunitari sono generalmente più giovani: il 46,5 per cento ha meno di 39 anni contro il 36,9 per cento degli stranieri UE; il 44,7 per cento ha tra i 40 e i 59 anni (50,3 per cento UE) e solo l’8,7 per cento ha più di 60 anni (12,8 per cento Ue). Il 60,8 per cento degli stranieri in Italia nel 2019 risiede o lavora in Italia settentrionale, il 24,1 per cento in Italia centrale e il 15,1 per cento in Italia meridionale e Isole. Al nord e al centro prevalgono gli stranieri provenienti da Paesi extra UE rispetto agli stranieri provenienti dai Paesi UE (rispettivamente 70,8 per cento e 65,6 per cento), al sud il divario tra le due aree di provenienza è meno marcato con gli stranieri extra UE regolari sotto il 60 per cento (58,6 per cento). Rispetto alla popolazione residente, al nord l’incidenza straniera regolare è di 8,7 su 100 residenti, al centro 7,7, al sud e isole 2,8. (segue) (Com)