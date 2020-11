Inps: Osservatorio stanieri, nel 2019 oltre 3,3 milioni i lavoratori attivi in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i lavoratori stranieri i lavoratori dipendenti sono 2.836.998, con una retribuzione media annua di 13.770,93 euro, di questi 2.002.034 lavorano nel settore privato non agricolo (Rma 16.182,19 euro), 300.555 nel settore agricolo (Rma 7.304,25 euro), mentre i domestici sono 534.409 (Rma 8.374,63 euro). I pensionati sono 252.276, con un importo medio annuo pari a 10.278,02 euro: il 49,9 per cento (125.820) ha una prestazione assistenziale, mentre coloro che percepiscono una pensione di tipo previdenziale sono 89.306 (il 35,4 per cento); 15.471 (6,1 per cento) sono i titolari di pensioni indennitarie e 21.679 (8,6 per cento) titolari di due o più pensioni. (Com)