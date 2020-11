Scuola: Ascani, giudizi descrittivi cambiamento importante per primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra dell'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, commenta in una nota i nuovi giudizi descrittivi per la scuola primaria. "Per la valutazione degli alunni della Scuola primaria da questo anno scolastico sono previsti i giudizi descrittivi al posto dei voti numerici nella valutazione intermedia e finale. Ieri è stata illustrata alle Organizzazioni Sindacali l'ordinanza che dà indicazioni su come attuare questa novità introdotta con il 'Decreto Scuola'. Adesso il testo e le linee guida allegate passeranno al Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione per il parere richiesto. Si tratta di un cambiamento importante: in questo modo abbiamo la possibilità di osservare e descrivere con maggiore chiarezza non solo i traguardi raggiunti dalle bambine e dai bambini, ma anche il percorso che hanno fatto per raggiungere determinati obiettivi e i processi attivati nei diversi ambiti disciplinari", spiega la viceministra, che ha proprio la delega sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti. (segue) (Com)