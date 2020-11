Covid: Policlinico San Marco di Zingonia pubblica studio su terapia per ridurre mortalità del 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trattamento precoce e mirato, con combinazione di ruxolitinib a basso dosaggio e cortisone, ridurrebbe del 70 per cento la mortalità da Covid-19. A suggerirlo è un recente studio condotto da un gruppo di specialisti del Policlinico San Marco di Zingonia (Bg), pubblicato sulla rivista Leukemia. I ricercatori - spiega una nota del Gruppo San Donato di cui il Policlinico San Marco di Zingonia fa parte - hanno infatti ipotizzato che l'eccessiva infiammazione, tipica dell'infezione da Covid-19, potesse essere controllata da ruxolitinib, farmaco appartenente agli inibitori di Jak-Stat già utilizzato per il trattamento della sindrome da linfoistiocitosi emofagocitica, che è caratterizzata da una ipersecrezione di citochine molto simile a quanto osservato nell' infezione da Covid-19. "L'uso del farmaco off-label, ossia con altra indicazione rispetto al suo utilizzo corrente, è stato approvato dal comitato etico unico nazionale e dall'Aifa, per l'utilizzo in emergenza, nell'ambito delle cure compassionevoli. In diverse sperimentazioni, italiane e internazionali, aveva dato primi segnali incoraggianti, pertanto abbiamo deciso di approfondire testando il farmaco su una casistica più ampia, somministrandolo precocemente ai pazienti appena ricoverati, prima che si determinasse un danno polmonare e vascolare sistemico", afferma nella nota il dottor Andrea D'Alessio, responsabile dell'unità di Medicina interna e Oncologia del Policlinico, tra i principali autori dello studio. Lo studio, denominato "Low – dose ruxolitinib plus steroid in severe Sars–CoV-2 penumonia", ha visto coinvolti settantacinque pazienti affetti da coronavirus, ricoverati con gravi forme di polmonite, tra marzo e aprile 2020, presso il Policlinico San Marco e aveva l'obiettivo di verificare gli effetti del ruxolitinib sul decorso della malattia. Trentadue pazienti sono stati trattati con un ciclo di dieci giorni di ruxolitinib a basso dosaggio associato a metil-predisone (cortisone), mentre il gruppo di controllo, composto da quarantatre pazienti ricoverati nello stesso periodo e con le stesse caratteristiche cliniche e radiologiche, è stato trattato con antivirali e cortisone, terapia suggerita dal protocollo base di cura. (segue) (com)