Bilancio: Gualtieri, scostamento consentirà sospensione "più larga" delle scadenze fiscali

- Lo scostamento di bilancio ci consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali attraverso una “sospensione più larga” di quella avuta sino ad ora. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Roma con l’omologo francese, Bruno Le Maire. “Stiamo lavorando per il prossimo decreto, esattamente per rinvio scadenze fiscali per tutti i settori che hanno subito delle perdite”, ha detto il ministro parlando di una “cifra più significativa” con gran parte delle risorse disponibili grazie a questo scostamento. Secondo Gualtieri, è molto importante inoltre la posizione comune tra Italia e Francia per “un’ iniziativa europea” indirizzata ad ottenere “un ulteriore meccanismo di sostegno a livello europeo” riguardo gli aiuti economici ai settori più colpiti dalla crisi del Covid-19. (Pav)