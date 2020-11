Turchia: 4 eurodeputati M5s votano contro emendamento che chiede sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro eurodeputati del Movimento 5 stelle, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa D'Amato e Piernicola Pedicini, hanno votato contro l'emendamento presentato dal Partito popolare europeo (Ppe) che chiede di imporre dure sanzioni alla Turchia. Nel testo di proposta di "risoluzione sull'intensificarsi delle tensioni a Varosha in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui", si condannano le attività illegali della Turchia a Varosha, in particolare la sua parziale "apertura" e si mette in guardia contro qualsiasi cambiamento dello status quo a Varosha. Si esorta il governo turco a revocare tale decisione e ad evitare qualsiasi azione unilaterale che possa inasprire le tensioni sull'isola, si invita la Turchia a ritirare le sue truppe da Cipro, a trasferire la zona di Varosha ai suoi legittimi abitanti nell'ambito dell'amministrazione temporanea delle Nazioni Unite e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico dell'isola attraverso una politica d'insediamento illegale. (segue) (Beb)