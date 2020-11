© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, segnala "come un fatto positivo, una sorta di 'miracolo', visto il livello di interlocuzioni avute finora" il voto favorevole alla Camera del centrodestra. "Le opposizioni, grazie alla spinta di Berlusconi, votano sì allo scostamento. 8 miliardi per le imprese in difficoltà. Ripartiamo da qui", scrive Marcucci su Twitter. (Rin)