Italia-Francia: Le Maire, nessun problema finaziario grazie a sostegno della Bce

- Né l'Italia, né la Francia hanno problemi di finanze anche "grazie al sostegno della Banca centrale europea (Bce)". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Roma con l’omologo italiano, Roberto Gualtieri. "In effetti grazie al sostegno della Bce siamo in grado di raccogliere sul mercato quanto è necessario per la nostra ripresa economica. Italia e Francia si possono finanziare a condizioni molto favorevoli", ha ricordato Le Maire evidenziato il sostegno della Bce "che dà prova di una politica di grande volontarismo ed efficacia".(Res)