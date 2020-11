Centrodestra: Meloni, fallito miseramente tentativo di dividerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrosinistra ha cercato di spaccare il centrodestra, fallendo miseramente. Il gioco non è riuscito”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rispondendo al ministro per i Beni culturali Dario Franceschini (Pd) che aveva fatto i complimenti a Silvio Berlusconi per il voto delle opposizioni sullo scostamento di Bilancio. "L'opposizione è compatta, non ha problemi interni – ha spiegato - . Nessun partito da solo può portare a casa questi risultati. La coalizione è forte e questo fa la differenza".(Rin)