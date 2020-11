Ambiente: "The Times", Ban Ki-moon critica decisione britannica di ridurre aiuti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata al quotidiano britannico "The Times", l'ex segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon sottolinea come, nonostante gli effetti economici della pandemia siano stati sinora devastanti a livello globale, quelli che potrebbe portare il cambiamento climatico potrebbero essere ancora più severi. Per tale motivo, secondo Ban, la Cop26 che si terrà a Glasgow il prossimo anno rivestirà un'importanza fondamentale per il mondo, con il potenziale di dare una direzione cruciale alla storia del pianeta per generazioni a venire. Ban evidenzia come vi siano segnali "promettenti" in tal senso nel mondo, a partire dal cambio di amministrazione statunitense fino a diversi Paesi nel mondo che hanno annunciato l'obiettivo di immettere zero emissioni nell'atmosfera in momenti più o meno vicini nel tempo. L'ex segretario generale mette in guardia anche del fatto che tali obiettivi non saranno raggiunti "automaticamente", ma servirà impegno e potenzialmente sacrificio. Per questo motivo il governo britannico, nel suo ruolo di organizzatore della conferenza sul clima, è importante per l'esempio che dà nel raggiungimento della neutralità dal punto di vista delle emissioni nell'atmosfera, un esempio che Ban afferma ha dato anche negli anni passati nell'affrontare la questione intraprendendo azioni decisive a livello nazionale, ottenendo una riduzione delle emissioni di gas serra del 40 per cento dal 1990 e risultando essere uno dei più generosi finanziatori per la campagna globale in favore del clima. (segue) (Rel)