Ambiente: "The Times", Ban Ki-moon critica decisione britannica di ridurre aiuti internazionali (2)

- Per questi motivi, scrive Ban, la decisione di abbandonare lo 0,7 per cento del Pil da dedicare agli aiuti internazionali è il messaggio sbagliato per il mondo, in un momento in cui tutti i Paesi stanno avendo a che fare con la difficile situazione economica imposta dalla pandemia. In questo momento, secondo Ban, il mondo necessita di incrementare la somma di capitale finanziario disponibile per combattere il cambiamento climatico, non il contrario, e la decisione del Regno Unito rischia di essere un precedente sbagliato e fornire una "scusa conveniente" per altri Paesi che stessero contemplato una simile decisione. Affrontare il cambiamento climatico non è una questione che può essere posticipata di uno o due anni, scrive Ban, o un lusso. Il budget britannico destinato agli aiuti internazionali è uno strumento importante che ha sinora aiutato ad affrontare quel problema, soprattutto nelle realtà più povere del mondo, che hanno difficoltà ad affrontare i costi dell'adattarsi al cambiamento climatico. "Tutti noi vogliamo vedere il Regno Unito avere successo nel condurre il mondo a Glasgow il prossimo anno" scrive Ban, "ma [...] temo che il compito sarà molto più difficile se la decisione non sarà invertita". (Rel)