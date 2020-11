Imprese: con Vodafone ed Ericsson l’utilizzo di droni in situazioni di emergenza diventa più concreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone ed Ericsson hanno analizzato anche come utilizzare la rete mobile per controllare le funzionalità chiave dei droni, come la capacità di migliorare istantaneamente la definizione di una videocamera di bordo senza influire su altri servizi. Tali capacità sarebbero rilevanti in situazioni in cui lo streaming di video live non è richiesto durante tutto il volo, come l’ispezione di un ponte sospeso. Johan Wibergh, Chief Technology Officer di Vodafone Group, afferma: “La nostra rete si è evoluta in una potente piattaforma basata sul machine learning e sull’intelligenza artificiale, in grado di fornire servizi video, TV e dati a velocità gigabit. Stiamo entrando nella fase successiva della nostra evoluzione, in cui utilizzeremo la nostra rete intelligente basata su software per fornire nuovi servizi digitali che possano aiutare la società”. “L'uso responsabile dei droni è un esempio di questo tipo. Possono valutare gli incendi, consegnare forniture mediche e aiutare le aziende a rilevare situazioni pericolose presenti in cantieri, su linee elettriche o sui piloni delle linee mobili, in modo più rapido e sicuro”, ha aggiunto. (segue) (Com)