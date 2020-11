Imprese: con Vodafone ed Ericsson l’utilizzo di droni in situazioni di emergenza diventa più concreto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Erik Ekudden, Chief Technology Officer di Ericsson, "i droni sono strumenti estremamente potenti per molte aziende. Stiamo ancora solo scalfendo la superficie delle possibilità che si apriranno, il che rende la nostra collaborazione con Vodafone ancora più entusiasmante. Funzionalità di rete più intelligenti consentiranno a settori cruciali come sanità, edilizia e agricoltura di accelerare lo sviluppo di siti, di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza e di salvare vite umane”. “Con questa tecnologia, gli operatori possono espandere i loro servizi IoT cellulari alle imprese, rispettando con sicurezza le misure normative. Questa è un’altra pietra miliare della partnership di Ericsson con Vodafone, che avviene mentre continuiamo a far evolvere la nostra rete e a soddisfare le diverse esigenze dei principali settori industriali”, ha concluso il rappresentate dell'azienda svedese. (Com)