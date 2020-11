Scostamento: Foti (Fd'I), voto è per gli italiani, non per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Fratelli d'Italia, "siamo stati all'opposizione del governo Conte I e siamo fieramente all'opposizione del Conte II. Non abbiamo nessun desiderio né di confusione né di commistione di ruoli. Abbiamo solo il dovere di rappresentare, in un momento difficile per la Nazione, quella che è stata sempre la stella polare di Fd'I, cioè di stare dalla parte degli italiani". Lo ha affermato il deputato e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, intervenendo nel dibattito in Aula a Montecitorio nella discussione sullo scostamento di Bilancio. "Questo voto – ha sottolineato – non è per voi, non è per la maggioranza, ma è per amore l'Italia, quella vera". (Rin)