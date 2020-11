Lombardia: Fondazione Cariplo riattiva le comunità nelle aree sperdute (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo spiega che "il cuore del progetto Attivaree è costruire le condizioni perché le persone abbiano l'opportunità di scegliere: scegliere di rimanere, di ritornare o anche di arrivare per la prima volta in un territorio che solitamente è visto come un luogo da cui partire. Attivaree mette in relazione vocazione del territorio, iniziativa delle persone e crescita delle comunità, creando reti e facilitando la nascita di esperienze innovative che generano valore e innescano sviluppo". L'evento - in diretta streaming - intende far conoscere le innovazioni, i servizi per le comunità e le esperienze di valorizzazione del territorio realizzate in questi quattro anni grazie al Programma AttivAree. L'evento sarà l'occasione per condividere una riflessione sul significato di una diversa relazione tra aree interne e centri urbani, sulle disuguaglianze territoriali in termini di accesso ai servizi e sull'importanza del ruolo di alcuni attori chiave per un cambiamento, tra cui il Terzo Settore. Verrà inoltre presentato il libro "AttivAree. Un disegno di rinascita delle aree interne" edito da Il Mulino, a cura di Giorgio Osti, professore di Sociologia dell'ambiente e del territorio all'Università di Padova, ed Elena Jachia, Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo. (Com)