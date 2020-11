© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché c’è il Movimento cinque stelle in maggioranza il Mes non sarà usato". Lo scrive il M5s sul suo profilo Facebook. "Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo", conclude il post. (Rin)