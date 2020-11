Ambiente: Corte dei conti europea, la protezione dei mari da parte dell’Ue non va in profondità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea pubblicata in data odierna, l’azione dell’Ue non ha condotto al recupero di ecosistemi e habitat marini significativi. Il quadro normativo Ue per la protezione dell’ambiente marino, come viene evidenziato in un comunicato stampa, non va abbastanza in profondità da riuscire a riportare i mari ad un buono stato ecologico ed i fondi dell’Ue raramente sostengono la conservazione di specie e habitat marini. La Corte ha rilevato che le aree marine protette forniscono una protezione effettiva limitata, mentre continua ad esservi praticata una pesca eccessiva, specialmente nel Mediterraneo. L’Ue è impegnata a proteggere l’ambiente marino tramite le proprie politiche in materia di ambiente e pesca. Le principali politiche in materia di ambiente marino sono definite nella direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e nelle direttive Uccelli e Habitat; esse prevedono, tra l’altro, l’istituzione di una rete di aree marine protette. La politica comune della pesca dell’Ue mira a garantire, mettendo a disposizione fondi, attività di pesca sostenibili dal punto di vista ambientale e con un impatto negativo minimo sugli ecosistemi marini. L’Ue non è però riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità marina nei mari d’Europa. (segue) (Com)