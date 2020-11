Ambiente: Corte dei conti europea, la protezione dei mari da parte dell’Ue non va in profondità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analogamente, gli strumenti di regolamentazione che collegano la politica dell’Ue sulla biodiversità marina alla politica in materia di pesca non funzionano, di fatto, correttamente. Nelle zone marine esaminate dagli auditor della Corte, tali strumenti non sono ancora stati usati con successo. La normativa dell’Ue include disposizioni sulle specie e sugli habitat minacciati. Dette disposizioni hanno più di 25 anni e non tengono conto delle recenti conoscenze scientifiche. La pesca ha un impatto considerevole sull’ambiente marino. Sebbene la politica comune della pesca abbia avviato un miglioramento degli stock ittici nell’Atlantico, nel Mediterraneo non vi è stato alcun segno concreto di progressi. Nel Mediterraneo, la pesca raggiunge livelli doppi rispetto a quelli sostenibili. L’Aea ha di recente segnalato che solo il 6 per cento degli stock esaminati nel Mediterraneo rispettava i criteri del “rendimento massimo sostenibile”. (segue) (Com)