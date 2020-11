Ambiente: Corte dei conti europea, la protezione dei mari da parte dell’Ue non va in profondità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le politiche dell’Ue, i finanziamenti dell’Ue dovrebbero essere utilizzati per sostenere la protezione dell’ambiente marino, ma solo una piccola quota di essi è usata per tale finalità. Per il periodo 2014‑2020, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) sono stati assegnati 6 miliardi di euro. Tuttavia, la Corte stima che i quattro Stati membri da essa visitati (Spagna, Francia, Italia e Portogallo) ne avevano utilizzato solo il 6 per cento circa per interventi direttamente collegati alle misure di conservazione e un ulteriore 8 per cento per misure aventi un impatto meno diretto sulla conservazione. Di questo ammontare, meno di 2 milioni di euro (0,2 per cento) erano stati utilizzati per limitare l’impatto della pesca sull’ambiente marino. Ciò detto, i fondi Ue possono fare la differenza, come osservato in buoni esempi di progetti finanziati tramite il programma Life e l’iniziativa Interreg dell’Ue. (Com)