Covid: Fit Cisl Bergamo, la montagna ha bisogno del lavoro, l'alternativa è lo spopolamento

- Fit Cisl Bergamo, il sindacato che rappresenta i lavoratori funiviari, esprime in una nota disappunto e preoccupazione rispetto a notizie ufficiose sull’imminente decisione da parte del governo di impedire l’inizio della stagione bianca. “Paragonare i comportamenti estivi alla pratica degli sport di montagna è ridicolo, tipico di chi la montagna la vede forse in televisione – dice Antonio Scaini, segretario generale di Fit Cisl Bergamo. Ancora una volta la politica è in confusione e non è in grado di prendere decisioni semplicemente perché chi è chiamato a farlo non conosce minimamente la montagna, chi la vive e chi la pratica. Inverno non significa solo impianti di risalita, in montagna si pratica lo sci alpinismo, lo sci di fondo, le ciaspole, le camminate e molte altre attività che non prevedono assembramenti e possono essere svolte in sicurezza”. Il sindacato ricorda l’articolato avviso comune (Ripartiamo in Sicurezza), siglato insieme ad Anef (associazione nazionale esercenti funiviari) e consegnato alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli, contenente un’esaustiva relazione sull’importanza di queste attività per l’economia delle Terre Alte, ma anche le misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. La mancata apertura della stagione invernale comporterebbe, prosegue Cisl nella nota, pesantissime ricadute sull’intero indotto rappresentato da albergatori, ristoratori, rifugisti, commercianti, maestri di sci, senza dimenticare che, soprattutto nelle Valli Bergamasche, molti operatori funiviari sono stagionali e che senza questa occupazione non hanno alternative. Infine, sarebbero vanificati gli investimenti e i lavori estivi effettuati per preparare le piste. (segue) (Com)