Covid: Fit Cisl Bergamo, la montagna ha bisogno del lavoro, l'alternativa è lo spopolamento (2)

- “Spesso si lamenta l’agonia di molti paesi montani alle prese con lo spopolamento le cui conseguenze si evidenziano con la carenza di servizi, mancanza di esercizi pubblici, dissesto idrogeologico, ma si dimentica che le attività ricettive favoriscono l’occupazione in loco (scongiurando pendolarismo) e assicurano l’importante ruolo di sentinelle del territorio, garantendo quelle opere e quelle infrastrutture a guardia del dissesto che sempre più colpisce anche le Valli bergamasche”. “Il governo e Regione Lombardia non possono disconoscere il valore economico e sociale che il settore dello sci rappresenta per l’Italia: oltre i 10 miliardi di fatturato con 400.000 persone impiegate nel turismo montano , quasi 2000 impianti di risalita e 15mila dipendenti e altrettanti maestri di sci - aggiunge Scaini -. Bene hanno fatto gli amministratori locali a ricordare che una stazione sciistica non è una discoteca e neppure una spiaggia: spazi aperti in mezzo alla natura, impianti che possono garantire il distanziamento, attività sportiva che non prevede contatti e un abbigliamento che, dovendo difendere dal freddo e dalle cadute, isola completamente la persona. Occorre decidere in fretta, le società che hanno in gestione gli impianti devono procedere con l’assunzione del personale stagionale e attivarsi per assicurare l’innevamento artificiale. Austria e Svizzera sono pronte, e noi?". (Com)