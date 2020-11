Farnesina: Di Maio, Italia fa la sua parte nel gioco di squadra della ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dialogo, cooperazione e trasparenza di intenti: questi i cardini di un approccio collettivo di fronte alle grandi sfide globali indicati questa mattina dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo messaggio di apertura dell’annuale Conferenza degli addetti scientifici, dal titolo “Diplomazia scientifica e promozione integrata”. Citando parole recenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Di Maio ha detto che “la ricerca è un gioco di squadra” e che “a questo gioco di squadra l’Italia non si sottrae, anzi fa la sua parte con la serietà e la dignità di chi per primo in Occidente ha dovuto affrontare l’onda d’urto dell’epidemia”. L’Italia, ha ricordato il titolare della Farnesina, ha aderito alla Coalizione internazionale per le innovazioni in materia di preparazione alla lotta contro le epidemie (Cepi) con un contributo di dieci milioni di euro che sarà destinato allo sviluppo e alla diversificazione di tecnologie di vaccinazione e immunizzazione. (segue) (Res)