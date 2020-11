Commercio: Coldiretti, export in Usa crolla del 20,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storico crollo delle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti, dove si registra un crollo del 20,1 per cento determinato dalle difficoltà del commercio internazionale dovute alla pandemia e dalle politiche protezionistiche del presidente uscente Donald Trump con l’imposizione di dazi a prodotti italiani ed europei. È quanto afferma la Coldiretti, che ha effettuato uno studio sulla base dei dati sul commercio estero ad ottobre diffusi dall’Istat. L’andamento negativo delle esportazioni nazionali, scrive Coldiretti, oltre che dall’emergenza Covid è fortemente influenzato dalle guerre commerciali, come dimostra anche il crollo del 18,4 per cento delle esportazioni in Russia dove è in vigore l’embargo per una lunga serie di prodotti alimentari, mentre in Gran Bretagna si sentono gli effetti delle tensioni sulla Brexit con un calo del 14,6 per cento. “In un momento drammatico per l’economia e l’occupazione mondiali occorre sostenere la via del dialogo per evitare scenari inediti e preoccupanti e prepararsi a sostenere la ripresa”, ha commentato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, aggiungendo che l’elezione di Joe Biden “apre nuove prospettive che l’Unione europea deve essere in grado di cogliere”. (Com)