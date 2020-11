Covid: Baldini (FI), rischio falsi vaccini cinesi, vigilare attentamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia, in una nota accoglie "l'allarme lanciato dall'agenzia delle dogane sul rischio di falsi vaccini cinesi anticovid. I sistemi di intelligence hanno già intercettato una loro potenziale distribuzione. Si tratta di vaccini non riconducibili a case farmaceutiche, non riconosciuti dalle autorità sanitarie, compresa quella italiana". "Sono vaccini - prosegue la deputata - che non servono a nulla, non abbiamo documentazione scientifica, ma solo sospetti sulla loro utilità. Invitiamo il governo a potenziare i controlli alle dogane e ad estenderli a tutti i canali di potenziale approvvigionamento, per esempio l'e-commerce. La sicurezza di essersi accaparrati il vaccino anticovid espone a comportamenti rischiosi per se stessi e per gli altri. Le pene, laddove si dovessero presentare situazioni del genere, devono essere esemplari e all'altezza di scoraggiare questi atteggiamenti che non sono altro che criminosi", conclude Baldini.(Com)