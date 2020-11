Serbia-Kosovo: polizia kosovara ferma al valico vicesindaco di Belgrado Vesic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kosovara ha fermato al valico con la Serbia una delegazione guidata dal vicesindaco di Belgrado, Goran Vesic. Secondo quanto riferisce l'emittente serba "Rts", la delegazione è stata fermata attorno alle 9.30 di questa mattina presso il valico di Jarinje. Successivamente è stato consentito il passaggio ai componenti della delegazione ma non a Vesic. Gli agenti di polizia, secondo quanto riferisce l'emittente, hanno precisato di non poter consentire l'ingresso del vicesindaco perché hanno ricevuto ordine di fermarlo in quanto il suo arrivo rappresenterebbe "un pericolo per la sicurezza del Kosovo". (Seb)