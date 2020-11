Balcani: Albania e Kosovo chiedono a Serbia di fermare cancellazione degli indirizzi abitanti di Presevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Kosovo e Albania, Meliza Haradinaj-Stublla e Gent Cakaj, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esprimendo preoccupazione sulle "azioni deliberate delle autorità serbe per cancellare gli indirizzi" dei cittadini albanesi nella Valle di Presevo. "Questa pratica statale applicata in modo del tutto arbitrario e deliberato costituisce una nuova forma di oppressione esercitata contro gli albanesi nella Valle di Presevo. Pertanto, mentre condanniamo fermamente tale pratica istituzionale, chiediamo alle autorità serbe di cessare immediatamente il 'passivizzare' sistematicamente a livello intenzionale gli indirizzi degli albanesi", hanno affermato i due ministri. Haradinaj-Stublla e Cakaj hanno inoltre invitato la comunità internazionale, in particolare il Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e l'Alto Commissario Osce per le minoranze nazionali, ad agire senza indugio e ad interrompere la pratica. (Alt)