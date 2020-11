Kosovo-Serbia: presidente Osmani, accordo deve essere nell'interesse dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la presidente ad interim ha commentato la situazione che emerge dopo le elezioni negli Stati Uniti. "Tutti sanno" che il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, "non è un amico qualunque del Kosovo", ha dichiarato Osmani, in un'intervista al "Financial Times" facendo riferimento al sostegno di lunga data del senatore statunitense al paese balcanico. "Conosce molto bene il nostro dolore", ha proseguito Osmani, che da alcuni giorni ha assunto ad interim il ruolo di capo dello Stato dopo le dimissioni di Hashim Thaci accusato a l'Aia dal Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo Osmani, "Biden conosce la verità, in quanto questa è molto dolorosa e semplice: la Serbia ha perso il Kosovo perché ha abusato del principio della sovranità e dell'integrità territoriale per uccidere il popolo che ha vissuto in quel territorio, per commettere un tentativo di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità". (segue) (Kop)