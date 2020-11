Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, Vucic non potrà recarsi in visita se non chiederà scusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo pubblicamente a Vucic, come membro di una famiglia colpita dal genocidio della Serbia in Kosovo: ti sei sentito orgoglioso quando seduto al tavolo è stata presa la decisione di commettere crimini contro gli albanesi del Kosovo?", ha scritto Haradinaj-Stublla su Twitter. La ministra ha affermato che è passato il tempo in cui il Kosovo è stato utilizzato da Vucic e dalla Serbia come piattaforma per i loro scopi politici. Petar Petkovic, direttore dell'Ufficio per il Kosovo presso il governo serbo, ha espresso indignazione per la dichiarazione di Haradinaj Stublla. "La sua dichiarazione secondo cui al presidente serbo Aleksandar Vucic non sarà permesso entrare in Kosovo sino a un nuovo avviso, è una manifestazione di violenza politica e una chiara violazione degli standard concordati fra Pristina e Belgrado che regolano le visite per i funzionari e la libertà di movimento", ha detto Petkovic all’emittente “Rtk”. Petkovic ha aggiunto di sentirsi offeso per le dichiarazioni di Haradinaj-Stublla sul patriarca serbo Irinej, un giorno in cui tutti i serbi erano in lutto. (Alt)