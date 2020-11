Difesa: Guerini, siamo parte attiva in tutte le iniziative per garantire sicurezza cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa prende parte attiva alle iniziative interministeriali per la sicurezza dello spazio cibernetico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un question time al Senato. “Protezione delle reti e del sistema informativo della difesa; protezione delle strutture Ict; efficace contrasto alla minaccia cyber; ed eventuale attività di supporto in caso di incidente informatico a qualsivoglia struttura nazionale”, sono questi i campi principali di intervento della Difesa per garantire la sicurezza cyber, come spiegato da Guerini. “In ambito internazionale la difesa è coinvolta sia nel contesto della Nato che dell’Ue, partecipando con fattivi contributi a tutti i tavoli volti ad aumentare la sicurezza cibernetica”, ha aggiunto il ministro. Guerini ha inoltre garantito che il ministero “ha programmato una serie di investimenti nella dimensione digitale, assegnando priorità ai progetti di ammodernamento”, oltre a rispettare “i principi di sostenibilità” e “proseguendo la sinergia, già avviata da tempo, nel campo della ricerca con le università e le industrie” del settore. (Les)