Serbia-Francia: ministro francese per il Commercio estero Riester oggi a Belgrado

- Il ministro francese per il Commercio estero e la promozione economica, Franck Riester, si trova oggi in visita ufficiale in Serbia. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, è previsto un incontro fra Riester e il capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic. Nel corso della visita verrà firmato un accordo fra i governi di Serbia e Francia per la cooperazione nei progetti definiti prioritari nella Repubblica di Serbia. (Seb)