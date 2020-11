Libia: Borrell, opportunità storica per fermare conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia, il 2020 ha portato buone notizie per la Libia e ora "c'è una opportunità storica per fermare il conflitto". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell alla conferenza online Shade Med - "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea", organizzata dall'operazione aeronavale europea Eunavfor Med “Irini”. Borrell ha ricordato che nella regione del Mediterraneo continuano le instabilità, dalla guerra in Libia e Siria al conflitto israelo-palestinese. "C'è un instabilità strutturale in Libano", ha aggiunto "e le tensioni continuano nell'est Mediterraneo" così come vanno avanti i flussi migratori irregolari. "Nonostante la pandemia, il 2020 ha portato buone notizie in particolare in Libia inaspettate", ha aggiunto spiegando che la Conferenza di Berlino e il dialogo politico facilitato dall'Onu hanno portato al cessate il fuoco nel paese nordafricano. Cessate il fuoco che l'Ue è pronta a sostenere "con concrete azione, a ogni livello, mobilitando ogni strumento a sostegno del processo guidato dall'Onu". In questo, "l'Operazione Irini è una concreta dimostrazione del nostro impegno per la de-escalation e per la preparazione della strada verso una pace duratura. Un mezzo imparziale per la comunità internazionale" con navi, aerei e droni, che ha già portato a "concreti risultati" con ispezioni e sequestri e la condivisione dei report con il panel di esperti dell'Onu. Borrell ha ricordato che Irini è "la dimostrazione dell'impegno europeo per una soluzione duratura per riportare pace e stabilità nella regione", ma ha anche aggiunto che "l'Ue non può farlo da sola" ed "è tempo per tutti i membri delle Nazioni Unite di condividere le responsabilità" per fermare un conflitto "che ha già causato troppe vittime e dolore. Abbiamo un'opportunità storica per fermare il conflitto, dobbiamo lavorare insieme per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo", ha continuato. (Res)