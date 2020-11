Spagna: Bildu giustifica appoggio governo con "progressi" in rapporti con prigionieri Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno di Bildu, partito indipendentista basco, al governo spagnolo del primo ministro, Pedro Sanchez, in merito all'approvazione del prossimo bilancio generale dello Stato è giustificato dal "timido progresso" nei confronti dei prigionieri dell'ex organizzazione terroristica Eta e alla "nuova disposizione" di Madrid sulla questione territoriale. Secondo quanto riferisce il quotidiano conservatore "Abc", sarebbero queste le giustificazioni contenute in un documento rivolto alla base del partito che oggi ratificherà il sostegno nel corso dell'assemblea straordinaria che si svolgerà oggi. Questa decisione, infatti, ha provocato non pochi malumori nella base dove c'è un settore molto critico nei confronti della nuova strategia "collaborazionista" con lo Stato. Il coordinatore generale di Bildu, Arnaldo Otegi, nelle ultime settimane ha lavorato duramente per convincere i militanti che l'accordo con Pedro Sanchez e Pablo Iglesias è solo uno "strumento" sulla via della costruzione di "una Repubblica basca". Seppur non esplicitamente, Bildu ha ammesso un "cambiamento" nella politica penitenziaria del governo negli ultimi due anni con il trasferimento di oltre un centinaio di detenuti Eta nelle carceri dei Paesi Baschi o nelle regioni limitrofe. L'altro forte motivo per cui Bildu ha deciso di appoggiare l'esecutivo è la volontà di una "soluzione negoziata e dialogata" ai conflitti nazionali Euskadi (nome dei Paesi Baschi nella lingua locale) ed in Catalogna per giungere al "riconoscimento del carattere plurinazionale dello Stato". (Spm)