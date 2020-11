© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atto vandalico contro un bus della linea 059 ieri alle 17.20 in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, Roma. Un gruppo di ragazzi ha lanciato un sasso contro il mezzo per poi darsi alla fuga. L'autista ha così chiamato le forze dell'ordine e riportato il bus al deposito. Indagano gli agenti del commissariato Casilino. (Rer)