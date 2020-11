Energia: Falck Renewables ed Eni acquisiscono Behus per 32,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falck Renewables S.p.A. e Eni New Energy US Inc, attraverso Novis Renewables Holdings, LLC (Novis) - società partecipata rispettivamente al 51 per cento e 49 per cento - hanno perfezionato l'acquisizione, da Building Energy S.p.A., di Building Energy Holdings US, LLC (Behus), per un prezzo totale di acquisto pari a circa 32,5 milioni di dollari. La firma dell'accordo per l'acquisizione è stata annunciata in data 27 agosto 2020. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'attività di Behus comprende 62 MW di progetti eolici e solari in esercizio negli Stati Uniti, un team di sviluppo e asset management e una pipeline di progetti eolici fino a 160 MW. (Com)