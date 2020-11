Uganda: polizia circonda hotel dove soggiorna l’oppositore Bobi Wine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell’Uganda ha circondato l’hotel dove soggiorna l’oppositore e candidato alla presidenza Robert Kyagulanyi, noto come Bobi Wine, nella città di Hoima, nell’ovest del Paese. Lo riferisce il quotidiano locale “Daily Monitor”, secondo cui a Bobi Wine è stato negato l'accesso a un'area della città in cui avrebbe dovuto partecipare come ospite in un programma radiofonico. In precedenza l’oppositore aveva dichiarato su Twitter di essere stato bloccato dai militari lungo il percorso verso la città. Wine è stato arrestato la scorsa settimana e in seguito rilasciato su cauzione per aver violato le restrizioni imposte a causa della pandemia di Covid. L’arresto di Wine ha scatenato violente proteste dei suoi sostenitori che, secondo l’ultimo bilancio fornito dalla polizia, hanno causato la morte di almeno 45 persone.(Res)